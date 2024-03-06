Банковский бум или финансовый фиаско? Узнайте, почему новый продукт оказался под угрозой

Председатель правления АРБ рассказал, что сберегательные сертификаты нужны крупным клиентам

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внедрение безотзывных сберегательных сертификатов в России, предложенное президентом Путиным, вызывает обсуждения среди экспертов.

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Хотя новый продукт может быть привлекательным для инвесторов с высокой процентной ставкой и увеличенным государственным страхованием, его успешная реализация зависит от способности банков эффективно инвестировать средства и от доверия граждан к экономической ситуации. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

Акцентируется внимание на необходимости оценки индивидуальной выгоды для каждого инвестора и на потенциальных рисках, связанных с инфляцией и нестабильностью финансового рынка.