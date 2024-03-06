Внедрение безотзывных сберегательных сертификатов в России, предложенное президентом Путиным, вызывает обсуждения среди экспертов.
Хотя новый продукт может быть привлекательным для инвесторов с высокой процентной ставкой и увеличенным государственным страхованием, его успешная реализация зависит от способности банков эффективно инвестировать средства и от доверия граждан к экономической ситуации. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.
Акцентируется внимание на необходимости оценки индивидуальной выгоды для каждого инвестора и на потенциальных рисках, связанных с инфляцией и нестабильностью финансового рынка.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.