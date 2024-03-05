Россиянам, которые хранят свои сбережения дома, эксперт советуют в ближайшее время положить их банк

Эксперт Владимир Григорьев: чтобы сберечь свои средства, россиянам стоит поторопиться

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Финансовый эксперт Владимир Григорьев советуют россиянам, которые хранят свои сбережения дома, в ближайшее время переложить их в банк.

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По мнению специалиста, Центробанк в скором времени планирует снизить ключевую ставку, которая на данный момент составляет 16 процентов. Изменение ключевой ставки обычно сопровождается более глубоким снижением процентных ставок по депозитам.

В беседе с "Лента.ру" Григорьев рекомендует вкладчикам проанализировать возможные варианты и оценить выгоду от размещения депозита на год при сниженной ставке по сравнению с депозитом на полгода и более высокой процентной ставкой.