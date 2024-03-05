Россиянам, которые хранят свои сбережения дома, эксперт советуют в ближайшее время положить их банк

Финансовый эксперт Владимир Григорьев советуют россиянам, которые хранят свои сбережения дома, в ближайшее время переложить их в банк.
По мнению специалиста, Центробанк в скором времени планирует снизить ключевую ставку, которая на данный момент составляет 16 процентов. Изменение ключевой ставки обычно сопровождается более глубоким снижением процентных ставок по депозитам.
В беседе с "Лента.ру" Григорьев рекомендует вкладчикам проанализировать возможные варианты и оценить выгоду от размещения депозита на год при сниженной ставке по сравнению с депозитом на полгода и более высокой процентной ставкой.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.