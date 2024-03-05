Рост курса биткоина и других криптовалют является плохим знаком для американского доллара

Стремительный приток капитала в криптовалюту и рост государственного долга США подрывают стабильность "долларовых активов" и финансовую систему Америки. Об этом сообщает издание Forbes.
Управляющий директор и главный инвестиционный стратег Банка Америки Майкл Харнетт отметил, что госдолг США увеличивается на $1 трлн каждые 100 дней.
Помимо этого, профессор Уортонской школы бизнеса Жуау Гомеш выразил мнение о том, что нарастающий государственный долг может погрузить США в финансовый кризис уже к 2025 году.
Напомним о кризисе в Соединенных Штатах, который разразился в 2007–2008 годах и получил название Великой рецессии. Начавшись с обвала на рынке недвижимости, данный кризис субстандартного ипотечного кредитования имел глобальный масштаб и поставил под угрозу международную финансовую систему.
Рецессия в США длилась с декабря 2007 года по июнь 2009 года, в то время как глобальное экономическое падение затронуло страны по всему миру и оставалось актуальным в некоторых из них вплоть до 2011 года.
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