Рост курса биткоина и других криптовалют является плохим знаком для американского доллара

Forbes: рекордный рост курса биткоина — плохой знак для доллара

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стремительный приток капитала в криптовалюту и рост государственного долга США подрывают стабильность "долларовых активов" и финансовую систему Америки. Об этом сообщает издание Forbes.

Фото: smart-lab.ru

Управляющий директор и главный инвестиционный стратег Банка Америки Майкл Харнетт отметил, что госдолг США увеличивается на $1 трлн каждые 100 дней.

Помимо этого, профессор Уортонской школы бизнеса Жуау Гомеш выразил мнение о том, что нарастающий государственный долг может погрузить США в финансовый кризис уже к 2025 году.

Напомним о кризисе в Соединенных Штатах, который разразился в 2007–2008 годах и получил название Великой рецессии. Начавшись с обвала на рынке недвижимости, данный кризис субстандартного ипотечного кредитования имел глобальный масштаб и поставил под угрозу международную финансовую систему.

Рецессия в США длилась с декабря 2007 года по июнь 2009 года, в то время как глобальное экономическое падение затронуло страны по всему миру и оставалось актуальным в некоторых из них вплоть до 2011 года.