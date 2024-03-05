Увеличение объемов покупок иностранной валюты Минфином в новом месячном периоде не повлияет на курс рубля

Согласно прогнозу начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберта Короева, после запланированных покупок Минфином иностранной валюты 7 марта, курс доллара может колебаться в районе отметки от 88 до 93 рублей.
Эксперт в беседе с "Газета.Ru" утверждает, что увеличение объемов валютных операций не окажет значительного воздействия на курс национальной валюты.
Альберт Короев также отметил, что несмотря на планируемое увеличение покупок, продажи валюты продолжатся, однако с небольшим сокращением. Эта динамика связана с увеличением спроса на иностранную валюту со стороны Министерства финансов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.