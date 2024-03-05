Увеличение объемов покупок иностранной валюты Минфином в новом месячном периоде не повлияет на курс рубля

Финансист Альберт Короев заявил, что курс доллара после 7 марта упадет до 88 рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Согласно прогнозу начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберта Короева, после запланированных покупок Минфином иностранной валюты 7 марта, курс доллара может колебаться в районе отметки от 88 до 93 рублей.

Фото: Svancara Petr/CTK

Эксперт в беседе с "Газета.Ru" утверждает, что увеличение объемов валютных операций не окажет значительного воздействия на курс национальной валюты.

Альберт Короев также отметил, что несмотря на планируемое увеличение покупок, продажи валюты продолжатся, однако с небольшим сокращением. Эта динамика связана с увеличением спроса на иностранную валюту со стороны Министерства финансов.