Рекордный показатель в $43,5 млрд: Россия занимает четвертое место в мире по экспорту агропродукции

Владимир Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поднялась на четвертое место среди стран мира по объему экспорта агропродукции, а по экспорту пшеницы стала лидером.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Выручка от продаж продукции агропромышленного комплекса на внешнем рынке достигла 43,5 миллиарда долларов. В ходе общения с работниками отрасли Путин отметил, что Россия также является одной из ведущих стран по производству мяса.

Ранее Pravda.ru сообщала, что российский лидер на встрече с работниками агропромышленного холдинга "Эко-культура" заявил о нехватке агрономов в стране, объяснив это быстрым развитием данной сферы.