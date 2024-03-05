Рекордный показатель в $43,5 млрд: Россия занимает четвертое место в мире по экспорту агропродукции

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия поднялась на четвертое место среди стран мира по объему экспорта агропродукции, а по экспорту пшеницы стала лидером.
Выручка от продаж продукции агропромышленного комплекса на внешнем рынке достигла 43,5 миллиарда долларов. В ходе общения с работниками отрасли Путин отметил, что Россия также является одной из ведущих стран по производству мяса.
Ранее Pravda.ru сообщала, что российский лидер на встрече с работниками агропромышленного холдинга "Эко-культура" заявил о нехватке агрономов в стране, объяснив это быстрым развитием данной сферы.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.