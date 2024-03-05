Рыночная стоимость биткойна достигает рекорда, поскольку цена токена приближается к рекордно высокому уровню

Bloomberg: росту капитализации способствовало повышение спроса на биткойн

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Капитализация криптовалюты биткойн достигла новой исторической отметки на торгах 5 марта. В 05:05 по московскому времени рыночная стоимость биткойна увеличилась до $1,35 трлн, при этом цена токена составила $72 574.

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С начала текущего года капитализация криптовалюты выросла на 57,38%, а стоимость токена увеличилась на 58,32%.

По данным издания Bloomberg, увеличение капитализации стало результатом роста спроса на биткойн со стороны новых спотовых биржевых фондов (ETF) в Соединенных Штатах.

Bitcoin — это первая криптовалюта, созданная на основе технологии Blockchain (block + chain = цепочка блоков). Сама Blockchain представляет собой непрерывную цепочку блоков с определенной информацией, именно эта информация, а не сами биткоины, придает им ценность.