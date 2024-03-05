Рыночная стоимость биткойна достигает рекорда, поскольку цена токена приближается к рекордно высокому уровню

Капитализация криптовалюты биткойн достигла новой исторической отметки на торгах 5 марта. В 05:05 по московскому времени рыночная стоимость биткойна увеличилась до $1,35 трлн, при этом цена токена составила $72 574.
С начала текущего года капитализация криптовалюты выросла на 57,38%, а стоимость токена увеличилась на 58,32%.
По данным издания Bloomberg, увеличение капитализации стало результатом роста спроса на биткойн со стороны новых спотовых биржевых фондов (ETF) в Соединенных Штатах.
Bitcoin — это первая криптовалюта, созданная на основе технологии Blockchain (block + chain = цепочка блоков). Сама Blockchain представляет собой непрерывную цепочку блоков с определенной информацией, именно эта информация, а не сами биткоины, придает им ценность.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.