«Сбер» создал сервис для помощи клиентам в установке своего мобильного приложения на iOS. Его установит сотрудник банка на дому

«Сбер» создал сервис для помощи в установке приложения на iOS

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Сбербанк" расширил ассортимент услуг своего выездного сервиса, включив установку приложения "Учёт Онлайн" с функциями "Сбербанк Онлайн" на iOS-устройства.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оставив заявку на сайте Сбербанка, можно пригласить специалиста для установки онлайн-банка в более чем 200 городах России.

Персонал банка окажет помощь с загрузкой сервиса и даст рекомендации по его использованию. Для получения помощи следует оставить запрос на сайте, указав наиболее удобное время и место встречи с сотрудником.

После введения блокирующих санкций, в апреле 2022 года, приложение "Сбера" было удалено из магазина приложений Apple. Не один раз Сбербанк выпускал различные приложения для онлайн-банка, однако все они исчезают из App Store.