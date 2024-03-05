«Сбер» создал сервис для помощи клиентам в установке своего мобильного приложения на iOS. Его установит сотрудник банка на дому

"Сбербанк" расширил ассортимент услуг своего выездного сервиса, включив установку приложения "Учёт Онлайн" с функциями "Сбербанк Онлайн" на iOS-устройства.
Оставив заявку на сайте Сбербанка, можно пригласить специалиста для установки онлайн-банка в более чем 200 городах России.
Персонал банка окажет помощь с загрузкой сервиса и даст рекомендации по его использованию. Для получения помощи следует оставить запрос на сайте, указав наиболее удобное время и место встречи с сотрудником.
После введения блокирующих санкций, в апреле 2022 года, приложение "Сбера" было удалено из магазина приложений Apple. Не один раз Сбербанк выпускал различные приложения для онлайн-банка, однако все они исчезают из App Store.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.