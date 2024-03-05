Две трети россиян поддерживают повышение налогов для богатых

Опрос: большинство россиян выступают за повышение налогов для богатых

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Опрос, проведённый порталом Superjob, показал, что две трети россиян выступают за внедрение в стране прогрессивной шкалы налогообложения, когда богатые граждане платят в бюджет больше бедных.

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По результатам опроса 64% респондентов высказались за введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Каждый пятый из опрошенных затруднился ответить, и лишь 17% дали отрицательный ответ. Комментируя свою точку зрения, высказавшиеся против прогрессивного НДФЛ респонденты указали, что это может привести к возрождению практики "зарплат в конвертах", когда официальные заработки сотрудников будут ниже фактических с целью уклонения от уплаты более высокого налога.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. По его словам, государство должно более вдумчиво подойти к распределению налогового бремени, снизив нагрузку на семьи, особенно те, в которых воспитывается несколько детей. Глава государства отметил, что более высокие налоги могли бы платить граждане, имеющие соответствующий доход. Российский лидер поручил депутатам Госдумы и правительству разработать возможные решения.