Две трети россиян поддерживают повышение налогов для богатых

Опрос, проведённый порталом Superjob, показал, что две трети россиян выступают за внедрение в стране прогрессивной шкалы налогообложения, когда богатые граждане платят в бюджет больше бедных.
По результатам опроса 64% респондентов высказались за введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Каждый пятый из опрошенных затруднился ответить, и лишь 17% дали отрицательный ответ. Комментируя свою точку зрения, высказавшиеся против прогрессивного НДФЛ респонденты указали, что это может привести к возрождению практики "зарплат в конвертах", когда официальные заработки сотрудников будут ниже фактических с целью уклонения от уплаты более высокого налога.
29 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. По его словам, государство должно более вдумчиво подойти к распределению налогового бремени, снизив нагрузку на семьи, особенно те, в которых воспитывается несколько детей. Глава государства отметил, что более высокие налоги могли бы платить граждане, имеющие соответствующий доход. Российский лидер поручил депутатам Госдумы и правительству разработать возможные решения.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.