Биткоин продолжает расти: Преодолена отметка в $67 000

Курс биткоина продолжает свой впечатляющий рост, поднявшись выше отметки в $67 000.
4 марта в 20:20 мск. биткоин достиг отметки в $67 098. А уже к 21:00 снизился до $66 954.
Ранее Pravda. ru. сообщала, что криптовалюта достигла двухлетнего максимума. На момент 11:30 по московскому времени, цена биткоина достигла отметки в $65 000, но затем немного снизилась до $64 900 в 11:36.
Напомним, что самая высокая цена биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года и составляла 68,9 тыс. долларов.
Биткоин продолжает привлекать внимание как инструмент для инвестиций и сохранения капитала на фоне нестабильности традиционных рынков.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.