Биткоин продолжает расти: Преодолена отметка в $67 000

Биткоин поднялся выше $67 000

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс биткоина продолжает свой впечатляющий рост, поднявшись выше отметки в $67 000.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

4 марта в 20:20 мск. биткоин достиг отметки в $67 098. А уже к 21:00 снизился до $66 954.

Ранее Pravda. ru. сообщала, что криптовалюта достигла двухлетнего максимума. На момент 11:30 по московскому времени, цена биткоина достигла отметки в $65 000, но затем немного снизилась до $64 900 в 11:36.

Напомним, что самая высокая цена биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года и составляла 68,9 тыс. долларов.

Биткоин продолжает привлекать внимание как инструмент для инвестиций и сохранения капитала на фоне нестабильности традиционных рынков.