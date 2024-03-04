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"Вкладчикам нужно спешить": Владимир Григорьев утверждает, что россиянам стоит не терять времени и скорее открывать банковские депозиты

Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками

0:58
Экономика

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев призывает россиян не терять времени и не откладывать открытие банковских депозитов с высокими процентными ставками.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками
Фото: ТАСС

В беседе с "Лентой.ру", он поделился советами по оптимальному управлению личными сбережениями с целью получения максимально возможного дохода.

По мнению Григорьева, настоящее время — самое подходящее для вложения средств, так как ожидается снижение процентной ставки на депозиты. Он отметил, что на решение Центрального банка влияет мнение правительства и предпринимательского сообщества, что может привести к снижению ключевой ставки и в итоге к уменьшению процентных ставок на депозиты.

Григорьев предложил вкладчикам проанализировать возможные варианты вложений, сравнив доходы от депозитов на разные сроки и с различными процентными ставками. По его мнению, в настоящей ситуации более выгодными будут депозиты на короткий срок до полугода с более высокими процентными ставками.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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