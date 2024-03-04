За счёт потребителей: ФАС предлагает включить в сетевые тарифы долги поставщиков-банкротов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает включить в сетевые тарифы долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков электроэнергии, пишет "Коммерсантъ".
Если предложение ФАС будет реализовано, компания "Россети" сможет вернуть за счёт потребителей около 20 миллиардов рублей накопившихся долгов разорившихся гарантирующих поставщиков. Издание отмечает, что наиболее крупная задолженность образовалась в Тверской, Архангельской, Вологодской областях и Республике Тыва.
По решению ФАС в сетевые тарифы могут войти долги поставщиков, которые не включаются в них по действующим правилам. Это, в частности, расходы на обслуживание ссуд. В руководстве "Россетей" считают, что подобный шаг позволит решить накопившиеся за многие годы проблемы недобросовестных сбытчиков. Выведенные из оборота средства должников могут быть направлены на модернизацию электросетевого комплекса.
Против выдвинутого антимонопольной службой предложения выступают потребители электроэнергии, которые указывают, что не должны повторно оплачивать услуги электроснабжения. По их мнению, долг и банкротство гарантирующего поставщика — следствие некачественной работы регулятора.
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