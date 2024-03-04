Скорректированная чистая прибыль составила более двух миллиардов рублей: Выручка ПАО "Вымпелком" в четвертом квартале прошлого года стала выше на 9,5 процента

По данным официального сообщения компании, выручка ПАО "Вымпелком" в IV квартале увеличилась на 9,5% и достигла отметки в 81,8 миллиарда рублей.
Следует отметить, что сервисная выручка компании выросла до 72,3 миллиарда рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель EBITDA вырос на 8,1% и составил 33,8 миллиарда рублей. Однако рентабельность по EBITDA немного снизилась до 41,3% с предыдущих 41,8%.
Скорректированная чистая прибыль в IV квартале существенно увеличилась и составила 2,07 миллиарда рублей по сравнению с 415 миллионами рублей за аналогичный период предыдущего года.
ПАО "Вымпел-Коммуникации", более известное как "ВымпелКом", является российской телекоммуникационной компанией, основанной в 1992 году. С 2009 года она входит в международную группу Veon Ltd.
Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая сотовую и фиксированную связь, проводной и беспроводной доступ в интернет, а также IP-телевидение под торговой маркой "Билайн".
Штаб-квартира ПАО "Вымпел-Коммуникации" расположена в Москве, и компания активно действует на всей территории Российской Федерации.
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