Планируется увеличение всех видов социальных пенсий: Власов заявил, что пенсии увеличат на 20% процентов от текущего уровня

Сергей Власов заявил, что социальные пенсии подвергнутся индексации уже в апреле текущего года

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспертное сообщество прогнозирует, что в ближайшее время в России произойдет значительное увеличение размера пенсионных выплат. Это станет одним из самых важных событий в сфере пенсионного обеспечения за последнее десятилетие.

Фото: oblgazeta.ru

По мнению специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, социальные пенсии будут проиндексированы уже в апреле текущего года. Это касается всех категорий социальных пенсий, включая пенсии по старости, выплаты по случаю потери кормильца и пенсии для инвалидов.

В следующем году также ожидаются положительные изменения: планируется индексация пенсий на уровне 9,5%, а затем на 10,3%. Такой прогноз обусловлен ростом прожиточного минимума, который влияет на размер социальных выплат.

Согласно прогнозам Власова, предстоящее увеличение будет одним из крупнейших за последние годы и приведет к увеличению среднего размера пенсионных выплат до 15 тысяч рублей. Это повышение может положительно повлиять на жизнь многих пенсионеров, обеспечивая им дополнительные средства к пенсии.