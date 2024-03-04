По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального с ноября 2022-го уровня

Россия увеличила объем до 42,2 млн кубометров прокачки газа через Украину

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального с ноября 2022 года уровня и составили 42,2 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на статистические данные "Газпрома".

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По сравнению с предыдущим годом, среднесуточный объем прокачки российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины увеличился на 21,3 процента. Однако по сравнению с январем 2024 года данный показатель вырос лишь на 1,2 процента.

В целом по итогам февраля текущего года Россия прокачала через украинскую ГТС 1,22 миллиарда кубометров газа. По сравнению с предыдущим годом это заметный рост: в 2023 году объем составил 943,5 миллиона кубометров.