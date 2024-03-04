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"Яндекс Маркет": важно, чтобы продукт был не только качественным и полезным, но и вкусным для животных

"Яндекс Маркет" представил свой бренд товаров для животных Lapsville

1:35
Экономика

"Яндекс Маркет" объявил о запуске собственного сегмента товаров для домашних питомцев под брендом Lapsville. На платформе представлены корма для кошек и собак, а также довольно широкий ассортимент другой продукции.

"Яндекс Маркет" представил свой бренд товаров для животных Lapsville
Фото: petfoodprocessing.net

Сейчас на маркетплейсе можно закупиться сухим кормом Lapsville расфасованным по 3 — 10 кг для собак любой породы и возраста. В ближайшее время на маркете представят разные виды корма для котят и кошек, включая стерилизованных.

Корм Lapsville производится в России с использованием мяса human grade категории. "Яндекс Маркет" строго оценивает надежность и безопасность производств и проводит их аудит. Рецептура кормов создана ветеринаром-диетологом.

Менеджер проекта Lapsville Евгения Спокойнова рассказала, что команда разрабатывала бренд и рецепты кормов учитывая их качество, полезность и привлекательность для животных.

"Поэтому мы устроили дегустацию, в которой поучаствовали 400 кошек и собак. Насколько им нравятся корма, мы оценивали по разным факторам: сразу ли животное начинает есть и съедает ли всю порцию сразу. Надеемся, другие кошки и собаки тоже будут довольны нашими кормами", — пояснила эксперт.

"Яндекс Маркет" активно развивает собственные бренды для удовлетворения спроса на товары разных категорий: инструментов и техники для дома и дачи (Nocord), цифровой техники (Lunnen), товаров для дома (Pragma), бытовой техники (Tuvio), аксессуаров для смартфонов (Commo), а также детских товаров(Junion).

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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