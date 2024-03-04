Против фальсификата: в РФ введена обязательная маркировка "Честный знак" для безалкогольных напитков в банках

С 1 марта в России начала действовать обязательная маркировка безалкогольных напитков в банках, в том числе алюминиевых.
Правительство РФ продолжает бороться с производителями фальсифицированной и контрафактной продукции. Одна из главных мер, действующих в этом направлении — обязательная маркировка национальной системы "Честный знак". Она уже действует для таких товаров, как обувь, молочная продукция, табачные изделия и других.
В июне прошлого года в России начали маркировать сладкие безалкогольные напитки, в том числе — соки. До недавнего времени обязательство для производителей наносить цифровой код, подтверждающий подлинность продукции, касался только напитков в стекле. С 1 марта необходимость маркировать безалкогольные напитки распространяется и на те их них, что продаются в банках, в том числе — алюминиевых.
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