Рекордные цены на какао заставляют производителей изменять рецепты традиционного шоколада

Традиционный шоколад превращается в дорогое удовольствие из-за цен на какао

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В странах Запада производители всё чаще выпускают сладости с пониженным содержанием шоколада или вообще отказываются от его использования из-за рекордного роста цен на какао, констатирует Bloomberg.

Фото: flickr.com by miss karen is licensed under CC BY 2.0.

По прогнозам, ситуация с ценами на какао и его производные, используемые в пищевой промышленности, не изменится в ближайшее время. К рекордному подорожанию ключевого компонента шоколада привели климатические изменения, эпидемии и экономические проблемы в странах Западной Африки, где находятся крупнейшие в мире плантации какао-бобов. Ещё год назад фьючерсы на какао торговались в районе 3,5 тысячи долларов за тонну, но 22 февраля 2024 года их стоимость впервые в истории превысила шесть тысяч долларов. Резкий рост цен вызвал ажиотажный спрос, поскольку производители пытаются обеспечить поставки для своих заводов, а это ещё более негативно отражается на цене.

В этих условиях известные бренды изменяют вес своих изделий в сторону уменьшения или меняют привычные рецепты. Многие производители начинают использовать вместо какао-масла пальмовое, кто-то заменяет шоколад на арахисовое масло или карамель. По прогнозам экспертов, горький шоколад с "традиционной" рецептурой может подорожать почти вдвое уже к концу нынешнего года.