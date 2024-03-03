Несмотря на сезонное снижение активности, стоимость аренды квартир в РФ продолжает расти

Несмотря на сезонное снижение активности, стоимость аренды квартир в крупных регионах России продолжает расти, хоть и медленно.
Владельцы жилья сохраняют цены на прежнем уровне, поскольку спрос на аренду остается высоким из-за увеличения ставок по кредитам и уменьшения количества одобренных заявок на ипотеку.
Аналитики считают, что существенного снижения или роста цен в ближайшее время не предвидится, а традиционное увеличение стоимости начнется только ближе к концу лета. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Согласно данным "ЦИАН.Аналитики", в Москве сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 57,1 тыс. рублей. За последний месяц показатель вырос на 0,7%, а за год — на 33%.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.