Несмотря на сезонное снижение активности, стоимость аренды квартир в РФ продолжает расти

Стоимость съемного жилья медленно растет

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на сезонное снижение активности, стоимость аренды квартир в крупных регионах России продолжает расти, хоть и медленно.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Владельцы жилья сохраняют цены на прежнем уровне, поскольку спрос на аренду остается высоким из-за увеличения ставок по кредитам и уменьшения количества одобренных заявок на ипотеку.

Аналитики считают, что существенного снижения или роста цен в ближайшее время не предвидится, а традиционное увеличение стоимости начнется только ближе к концу лета. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно данным "ЦИАН.Аналитики", в Москве сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 57,1 тыс. рублей. За последний месяц показатель вырос на 0,7%, а за год — на 33%.