Сколько мужчины потратят на цветы к Международному женскому дню: Цена объективно выросла

Традиционно к празднику 8 Марта спрос на цветы резко возрастает, вызывая волну вопросов о возможном росте цен и дефиците на рынке.
Для выяснения текущей ситуации журналисты "Российской газеты" отправились в Калужскую область, где выращивается четверть всей цветочной продукции в стране.
В регионе действуют несколько крупных предприятий, которые являются лидерами отрасли. Один из таких производителей, ООО "Калужский Цветочный Холдинг", увеличил производство тюльпанов на три миллиона штук к предстоящему весеннему празднику.
Коммерческий директор компании, Максим Гликман, отметил, что рост производства тюльпанов позволит удовлетворить спрос на цветы в преддверии мартовского праздника.
Несмотря на расширение производства, цены на тюльпаны все же увеличатся. Генеральный директор компании "Галантус", Олег Митрофанов, сообщил, что оптовая цена на цветы поднялась с прошлогодних 35 рублей до 45 рублей за штуку. Причиной являются факторы, такие как логистика, изменение курса рубля, а также увеличение стоимости посадочного материала.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.