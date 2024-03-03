Сколько мужчины потратят на цветы к Международному женскому дню: Цена объективно выросла

Эксперт Олег Митрофанов рассказал, почему вырастут цены на цветы к 8 марта

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Традиционно к празднику 8 Марта спрос на цветы резко возрастает, вызывая волну вопросов о возможном росте цен и дефиците на рынке.

Фото: ommons.wikimedia. org by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для выяснения текущей ситуации журналисты "Российской газеты" отправились в Калужскую область, где выращивается четверть всей цветочной продукции в стране.

В регионе действуют несколько крупных предприятий, которые являются лидерами отрасли. Один из таких производителей, ООО "Калужский Цветочный Холдинг", увеличил производство тюльпанов на три миллиона штук к предстоящему весеннему празднику.

Коммерческий директор компании, Максим Гликман, отметил, что рост производства тюльпанов позволит удовлетворить спрос на цветы в преддверии мартовского праздника.

Несмотря на расширение производства, цены на тюльпаны все же увеличатся. Генеральный директор компании "Галантус", Олег Митрофанов, сообщил, что оптовая цена на цветы поднялась с прошлогодних 35 рублей до 45 рублей за штуку. Причиной являются факторы, такие как логистика, изменение курса рубля, а также увеличение стоимости посадочного материала.