"Цены будут сползать": аналитик Репченко дал прогноз по рынку жилья на 2024 год

Лучший период для покупки недвижимости в 2024 году назвал специалист по рынку жилья

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на "вторичке" могут понизиться в 2024 году на 10%, заявил "Новым Известиям" руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

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Многих желающих решить "квартирный вопрос" пугает ситуация на рынке жилья: после рекордного роста выданных ипотечных кредитов в 2023 году, повышения потребительского спроса и увеличения ключевой ставки Центробанка цены на квартиры "улетели в космос". Те, кто не успел ухватить заветные "квадраты" годом ранее, сегодня замерли в ожидании — потратиться сейчас, пока стоимость жилья не повысилась ещё сильнее или же подождать снижения цен? Эксперты утверждают, что сильного падения не произойдёт, а вот поспешить имеет смысл покупателям, которые рассчитывают на льготные условия по ипотеке — часть программ прекратит действовать уже с 1 июля. Если же вы не относитесь к категории льготников и планируете присмотреть квартиру на вторичном рынке, то можно оставаться в выжидательной позиции — есть вероятность, что это в итоге окупится.

"На фоне дорогой ипотеки и просевшего спроса в 2024 году вторичный рынок жилья ждёт стагнация, цены будут сползать. В среднесрочной перспективе квартиры на вторичном рынке могут подешеветь до 10%", — заявил Репченко.

По мнению экспертов, выгадать на покупке жилья можно и сегодня — на ощутимую скидку могут рассчитывать покупатели, которые не пользуются ипотекой, а приходят к продавцу с наличными деньгами.