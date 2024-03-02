"Может обернуться выгодой": названы преимущества покупки жилья с обременением ипотекой

Эксперты в сфере недвижимости рассказали aif.ru о преимуществах покупки жилья, обременённого ипотекой.
По словам специалистов, россияне неохотно приобретают недвижимость, обременённую ипотекой. Многих отпугивают юридические сложности при оформлении сделки, кто-то боится "плохой" истории квартиры или дома, а некоторые вообще руководствуются суевериями. Между тем, на покупке именно такого жилья можно сэкономить, поскольку квартиры с таким обременением зачастую выставляются на продажу по цене ниже рынка. Главное — соблюдать несколько простых правил.
"Нужно проверить объект недвижимости и продавца. Это займёт некоторое время и потребует дополнительных расходов, но зато можно купить квартиру по выгодной цене и не опасаться негативных последствий", — рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Покупать квартиру, обременённую ипотекой, стоит, если у вас достаточно средств, чтобы сразу рассчитаться и с продавцом жилья, и с банком, где оформлен кредит. Важно помнить: если ипотека была предоставлена по льготной программе, а новый владелец не относится к категории льготников, то выгода по кредиту для него не сохраняется.
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