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"Может обернуться выгодой": названы преимущества покупки жилья с обременением ипотекой

Эксперты раскрыли преимущества покупки жилья "с ипотекой"

1:11
Экономика

Эксперты в сфере недвижимости рассказали aif.ru о преимуществах покупки жилья, обременённого ипотекой.

Эксперты раскрыли преимущества покупки жилья "с ипотекой"
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам специалистов, россияне неохотно приобретают недвижимость, обременённую ипотекой. Многих отпугивают юридические сложности при оформлении сделки, кто-то боится "плохой" истории квартиры или дома, а некоторые вообще руководствуются суевериями. Между тем, на покупке именно такого жилья можно сэкономить, поскольку квартиры с таким обременением зачастую выставляются на продажу по цене ниже рынка. Главное — соблюдать несколько простых правил.

"Нужно проверить объект недвижимости и продавца. Это займёт некоторое время и потребует дополнительных расходов, но зато можно купить квартиру по выгодной цене и не опасаться негативных последствий", — рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Покупать квартиру, обременённую ипотекой, стоит, если у вас достаточно средств, чтобы сразу рассчитаться и с продавцом жилья, и с банком, где оформлен кредит. Важно помнить: если ипотека была предоставлена по льготной программе, а новый владелец не относится к категории льготников, то выгода по кредиту для него не сохраняется.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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