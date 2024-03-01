Акции "Яндекса" – одна из самых быстрорастущих "голубых фишек" на российском фондовом рынке

Котировки "Яндекса" поднялись на торгах на 4,8% в отсутствие корпоративных новостей

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Котировки акций компании "Яндекс" поднялись на 4,8%, достигнув максимальной стоимости в 3542 рубля.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Аналитики, опрошенные изданием "Ведомости", считают, что рост вызван ожиданиями одобрения сделки по приобретению российского бизнеса на предстоящем собрании акционеров, а также уточнением деталей об обмене акций компании Yandex N. V.

По мнению эксперта инвестфонда "Арикапитал" Сергея Суверова, на подъем стоимости акций "Яндекса" также могло повлиять заявление председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что банк не планирует продавать свою долю в IT-компании и ожидает увеличения цены ценных бумаг.

Акции "Яндекса" являются одними из самых динамично развивающихся "голубых фишек" на российском фондовом рынке. Эксперты считают, что данный факт является ключевым фактором, делающим бумаги компании привлекательными для инвесторов.

Накануне в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о важных нововведениях в поддержке IT-сектора.

Глава государства подчеркнул намерение ввести новые меры поддержки компаний, специализирующихся на разработке и внедрении искусственного интеллекта, а также цифровых сервисов.

По словам президента, страна планирует к 2030 году создать цифровые платформы, способные обеспечить эффективное взаимодействие между населением, бизнесом и органами власти в различных сферах экономики.

Он также отметил, что данные задачи будут реализованы в рамках нового национального проекта под названием "Экономика данных".