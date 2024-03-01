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"Адаптация бизнеса": Bosch продаёт штаб-квартиру российского отделения компании

Bosch продаёт штаб-квартиру в России

1:06
Экономика

Компания Bosch выставила на продажу здание, в котором размещалась штаб-квартира российского дочерней фирмы.

Bosch продаёт штаб-квартиру в России
Фото: "Sale" by markhillary is licensed under CC BY 2.0.

Руководство немецкого производителя бытовой техники Bosch приняло решение о приостановке деятельности в России два года назад, после начала специальной военной операции. Как пишет РБК со ссылкой на источники на рынке недвижимости, здание штаб-квартиры Bosch в подмосковных Химках в данный момент выставлено на продажу. По предварительной информации, покупателя пока найти не удалось.

Ранее в пресс-службе компании рассказали, что испытывают необходимость "адаптации бизнеса" и на этом фоне ищут новые варианты использования здания, но окончательного решения пока нет.

27 февраля стало известно, что Bosch закрывает в России свои монобрендовые магазины в связи с "отсутствием поставок", что делает бизнес убыточным. В 2022 году компания продала также свой завод в Энгельсе, а в декабре 2023 стало известно, что ведутся переговоры по продаже заводов в пригороде Санкт-Петербурга.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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