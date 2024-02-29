ЦБ РФ рекомендует банкам минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами

Центробанк рекомендует воздержаться от цифровых валют

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, говорится в документе, опубликованном на сайте Центрального банка РФ. В частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов, поскольку операции с цифровыми валютами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность.

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Кроме того, банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц. У тех, кто совершает такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы.

Отмечается, что данные рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством.