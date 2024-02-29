Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что после окончания СВО за военными сохранится большинство льгот и выплат из тех, которые они уже имею

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сделал заявление о льготах для военных после окончания СВО. Он сказал, что льготы, которые получают военные и члены их семей, выделяются на основании закона о ветеранах, которыми они уже являются. Из этого следует, что многие льготы и выплаты за ними останутся даже после прекращения спецоперации.
За ними точно сохранятся ежемесячные выплаты ветеранам и 50% скидки на аренду жилья. Правда, потеряют ежемесячную выплаты на довольствие, так как военные станут уже "демобилизованными".
Нилов также высказался и о региональных и федеральных льготах, которые необходимо сохранить насколько это возможно.
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