Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что после окончания СВО за военными сохранится большинство льгот и выплат из тех, которые они уже имею

Ярослав Нилов: у военных после СВО останется большинство выплат и льгот

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сделал заявление о льготах для военных после окончания СВО. Он сказал, что льготы, которые получают военные и члены их семей, выделяются на основании закона о ветеранах, которыми они уже являются. Из этого следует, что многие льготы и выплаты за ними останутся даже после прекращения спецоперации.

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За ними точно сохранятся ежемесячные выплаты ветеранам и 50% скидки на аренду жилья. Правда, потеряют ежемесячную выплаты на довольствие, так как военные станут уже "демобилизованными".

Нилов также высказался и о региональных и федеральных льготах, которые необходимо сохранить насколько это возможно.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что участники военных действий на Украине могу рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства.