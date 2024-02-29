Глава "Ростеха" рассказал об изменении сроков поставок самолетов МС-21

Сергей Чемезов: сроки поставок самолетов МС-21 сдвигаются на 2025–2026 годы

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарной обстановке послания президента Владимира Путина Федеральному собранию рассказал СМИ о сроках поставок пассажирских самолетов МС-21.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его словам, серийные поставки самолетов произойдут в 2025–2026 годах.

"Испытания пока не завершены. После испытаний по результатам сразу начнется работа над серийными поставками",— сказал Чемезов.

Он добавил, что руководство беспокоится о безопасности пассажиров. Напомним, что первые четыре самолета МС-21 собирались передать "Аэрофлоту" в конце 2022 года, однако поставки перенесли на 2024 год из-за антироссийских санкций, которые ввели Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.