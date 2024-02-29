Амнистию за дробление бизнеса введут для небольших российских компаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обдумать введение амнистии за дробление бизнеса для предпринимателей. Об этом стало известно в ходе послания президента Федеральному собранию.
"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации", — сказал глава российского государства.
По его словам, сама страна подтолкнула предприятия, чтобы они применили схемы дробления бизнеса. Это произошло из-за того, что налоговые платежи перешли на основную схему налогообложения с упрощенной. Президент подчеркнул, что переход этот был слишком резким. Путин заявил, что еще правительство рассмотрит возможность более медленного изменения налоговой нагрузки при переходе бизнеса с "упрощенки".
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