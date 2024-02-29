Амнистию за дробление бизнеса введут для небольших российских компаний

Владимир Путин: амнистию за дробление бизнеса введут для предпринимателей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обдумать введение амнистии за дробление бизнеса для предпринимателей. Об этом стало известно в ходе послания президента Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации", — сказал глава российского государства.

По его словам, сама страна подтолкнула предприятия, чтобы они применили схемы дробления бизнеса. Это произошло из-за того, что налоговые платежи перешли на основную схему налогообложения с упрощенной. Президент подчеркнул, что переход этот был слишком резким. Путин заявил, что еще правительство рассмотрит возможность более медленного изменения налоговой нагрузки при переходе бизнеса с "упрощенки".