После слов Владимира Путина о льготной ипотеке акции застройщиков «взлетели» в цене

Акции крупных российских застройщиков выросли в цене после заявления президента о льготной ипотеке

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Льготную семейную ипотеку жители нашей страны смогут получить теперь до 2030 года. Соответствующее заявление во время послания Федеральному собранию сделал президент России Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет", — сказал глава государства.

После этого ценные бумаги одних из самых крупнейших отечественных застройщиков практически моментально выросли в цене.

Особенно заметно заявление главы российского государства отразилось на бумагах "Самолета". Скачок стоимости быстро случился в 12:43 после слов президента. В 12:42 акции стоили 3652,5 рубля, а в 12:44 — уже 3740 рублей. А акции компании-застройщика ЛСР вышли из минуса и выросли на 0,69 процента. Ценные бумаги ПИК тоже попали в зону зеленого цвета. Акции ПИКа выросли до 892,7 рубля.