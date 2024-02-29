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Андрей Белоусов отметил эффективность мер по обязательной продаже валютной выручки

Меры по продаже валютной выручки могут продлить

2:17
Экономика

Андрей Белоусов-первый вице-премьер РФ, обсудил на встрече с представителями РСПП механизмы продажи валютной выручки и отметил эффективность этой меры для стабилизации курса рубля.

Меры по продаже валютной выручки могут продлить
Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

Продажа валютной выручки - это процесс, при котором компания или организация, ведущая внешнеэкономическую деятельность, продает часть или всю свою валютную выручку на национальном валютном рынке для получения прибыли или для того, чтобы перевести средства в национальную валюту.

Причины продажи валютной выручки могут быть разными:

1. Финансирование внутренней деятельности. Если компания получает прибыль от продажи товаров или услуг за рубежом, она может использовать часть этих средств для финансирования своей внутренней деятельности, такой как инвестиции, развитие или погашение долгов.
2. Получение дохода. Продажа валютной выручки позволяет компании получить доход от разницы между курсом покупки и продажи валюты, что может составлять значительную часть прибыли.
3. Хеджирование (снижение) валютных рисков. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность и зависящие от экспорта, могут продавать часть своей валютной выручки для хеджирования валютных рисков. Это позволяет им зафиксировать текущий курс валюты и защитить себя от возможных колебаний курса в будущем.
4. Репатриация средств: Некоторые компании или организации могут быть обязаны репатриировать свою прибыль на родину, и продажа валютной выручки может быть одним из способов выполнения этого обязательства.
5. Налоговые соображения: В некоторых странах существуют налоговые льготы или освобождения для компаний, которые продают свою валютную выручку. Это может стимулировать компании к продаже выручки и получению дополнительного дохода.
В целом, продажа валютной выручки является важным инструментом для управления финансами и рисками для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

В России в связи с волатильностью курса рубля в 2022-2023 годах было введено правило обязательной продажи 80 % валютной выручки. Сегодня, в Послании Владимира Путина Федеральному собранию, этот вопрос с большой долей вероятности будет оговорен. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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