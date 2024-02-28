Размер долга России перед Индией в размере 774 миллиона долларов, представленный Всемирным банком не соответствует действительности.

Захарова утверждает, что у России нет долга перед Индией в размере 774 миллиона долларов

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Размер долга России перед Индией, представленный Всемирным банком, не соответствует действительности.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вышеуказанные цифры, речь идёт о $774 млн, были бездумно либо, может быть, намеренно представлены как долг Российской Федерации", — сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она заявила, что эти цифры персонал Всемирного банка взял с сайта Эксимбанка Индии. Однако на этом же портале есть информация, что в 2020 году правительство РФ не стало подписывать соглашение о предоставлении индийской стороной кредитной линии. Соответственно информация о задолженности не является правдивой.