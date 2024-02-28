Размер долга России перед Индией, представленный Всемирным банком, не соответствует действительности.
"Вышеуказанные цифры, речь идёт о $774 млн, были бездумно либо, может быть, намеренно представлены как долг Российской Федерации", — сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она заявила, что эти цифры персонал Всемирного банка взял с сайта Эксимбанка Индии. Однако на этом же портале есть информация, что в 2020 году правительство РФ не стало подписывать соглашение о предоставлении индийской стороной кредитной линии. Соответственно информация о задолженности не является правдивой.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.