По итогам прошлого года в США число обладателей пенсионных счетов с $1 млн выросло на 11,5%, что прибавило стране пенсионеров-миллионеров

В Америке стало больше пенсионеров-миллионеров

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам прошлого года в Америке стало больше пенсионных счетов, на которых лежит $1 млн и больше. Это связывают с благоприятной обстановкой на фондовом рынке страны и снижением инфляции, что позволяет компаниям повысить доходы от операций с акциями и прочими видами активов.

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пенсионные фонды являются самым популярным способом хранения денег в США. В среднем на таком виде счета в Америке хранится $118,6 тыс. Это на 14% превышает прошлогодние показатели.

Согласно данным из финансово-инвестиционной компании Fidelity, наиболее популярным пенсионным счетом является 401к, 403b и IRA. Выше приведены данные о счёте типа 401к. А вот с другими ситуация иная. На счетах IRA в среднем хранятся $116,6 тыс. по сравнению с прошлогодним показателем в $104 тыс. А на счетах 403b — $106,1 тыс., тогда как годом ранее — $92,7 тыс.

Американские СМИ отмечают, что, несмотря на такие большие цифры и выгодность хранения денег, не все из работающего населения страны пользуются пенсионным фондами.