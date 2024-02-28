Валерий Авидзба предупредил, что Абхазское вино может подорожать в России из-за увеличения акциза на виноматериал

Россиян предупредили о подорожании вина из Абхазии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представитель крупнейшего поставщика вин из Республики Абхазия в Россию Валерий Авидзба поделился, что россиянам стоит ожидать подорожания вин из соседней страны. Это связано с тем, что увеличили акциз на 30% на ввозимый материал.

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Он поделился, что сейчас распродают оставшиеся прошлогодние поставки, поэтому пока цена прежняя, но уже совсем скоро она увеличится, правда, пока не известно на сколько.

ООО "Вина и воды Абхазии" выпускает такую известную продукцию, как "Лыхны", "Псоу", "Апсны" и другое. Для производства они закупают пробки в Португалии и бутылки в России. Цены на эти материалы постоянно растут, поэтому нет ничего неожиданного в том, что и цена на саму продукцию увеличится.

Сейчас завод стоит, не работает, так как распространители товара отказываются его реализовывать, если цены будут повышены. Но, по словам Валерия Авидзба, это осложнение носит временный характер. Они рассчитывают на отмену повышения акциза в ближайшие 10 дней.