Министр экономического развития выступил на выставке-форуме "Россия" и рассказал о проблемах с кадрами и инвестициями

Министр экономического развития Максим Решетников выступил на выставке-форуме "Россия” на ВДНХ.
В своём выступлении Максим Решетников коснулся вопроса нехватки специалистов в стране. По его словам эту проблему нужно решать в тесной взаимосвязи с бизнесом. Помимо этой существуют и ряд других, например, подготовка специалистов и конкуренция за них. Все эти вопросы должны решаться в ближайшем будущем.
Говорил министр и о вопросах развития бизнеса и инвестиций. Сейчас у бизнеса есть проблемы с привлечением капитала. Но это, по словам Решетникова, всё временные ограничения.
"Период высоких ставок — не навсегда, и как только произойдет нормализация, мы возьмем более длинные деньги, бизнес с этим работает”, — заявил министр.
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