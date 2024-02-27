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Министр экономического развития выступил на выставке-форуме "Россия" и рассказал о проблемах с кадрами и инвестициями

Решетников: назвал рынок труда проблемой, которая будет преследовать Россию в ближайшие годы

Экономика » Финансы » Инвестиции

Министр экономического развития Максим Решетников выступил на выставке-форуме "Россия” на ВДНХ.

Решетников: назвал рынок труда проблемой, которая будет преследовать Россию в ближайшие годы
Фото: www.kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента Российской Федерации Другие версии is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своём выступлении Максим Решетников коснулся вопроса нехватки специалистов в стране. По его словам эту проблему нужно решать в тесной взаимосвязи с бизнесом. Помимо этой существуют и ряд других, например, подготовка специалистов и конкуренция за них. Все эти вопросы должны решаться в ближайшем будущем.

Говорил министр и о вопросах развития бизнеса и инвестиций. Сейчас у бизнеса есть проблемы с привлечением капитала. Но это, по словам Решетникова, всё временные ограничения.

"Период высоких ставок — не навсегда, и как только произойдет нормализация, мы возьмем более длинные деньги, бизнес с этим работает”, — заявил министр.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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