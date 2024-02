Владимир Путин: представителей фермерских хозяйств по праву считают бережливыми хозяевами

Your browser does not support the audio element.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который открылся 27 февраля в Москве.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License.