Владимир Путин: представителей фермерских хозяйств по праву считают бережливыми хозяевами

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который открылся 27 февраля в Москве.
Мероприятие приурочено к 35-летию возрождения фермерства в стране.
"Представителей фермерских хозяйств по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства, энергичными, рачительными, бережливыми хозяевами, искренне любящими свое дело, родную землю", — написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Предположительно, что в съезде примут участие 850 делегатов и гостей из 70 регионов, главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители науки и эксперты в области сельского хозяйства.
"Отмечу весомую поддержку, которую оказывает фермерам Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства уверен, что съезд пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, а его решения воплотятся на практике.
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