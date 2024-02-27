Владимир Путин: представителей фермерских хозяйств по праву считают бережливыми хозяевами

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации фермерских хозяйств

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который открылся 27 февраля в Москве.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Мероприятие приурочено к 35-летию возрождения фермерства в стране.

"Представителей фермерских хозяйств по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства, энергичными, рачительными, бережливыми хозяевами, искренне любящими свое дело, родную землю", — написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Предположительно, что в съезде примут участие 850 делегатов и гостей из 70 регионов, главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители науки и эксперты в области сельского хозяйства.

"Отмечу весомую поддержку, которую оказывает фермерам Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства уверен, что съезд пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, а его решения воплотятся на практике.