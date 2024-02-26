Финансовая компания Allianz опубликовала свой отчёт о развитии экономики России и Европы в условиях конфликта на Украине

Финансовая компания Allianz сообщила о росте экономики России вопреки санкциям

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Финансовая компания Allianz опубликовала свой аналитический отчёт, в котором подвела экономические итоги двухлетнего конфликта на Украине. В отчёте также указаны прогнозы дальнейшего развития экономики России и Европы.

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Как следует из отчёта, в энергетическом секторе для Европы отключение от поставок российского газа обходится очень дорого и чувствуется во всех сферах жизни. Цены на энергоносители всё ещё высокие, не помогает ни экономия электроэнергии, ни увеличение поставок сжиженного природного газа из других стран. Однако, есть и положительный момент — в энергобалансе растёт доля возобновляемых источников энергии. В отчёте подчёркивается необходимость поддержки этих источников в долгосрочной перспективе.

Что же касается экономики, то, согласно отчёту, сильный рост экономики России говорит о её военной направленности. Рост реального ВВП в 2023 году составил +3,6%, в этом году Allianz прогнозируют рост на +2,5%. Импорт товаров в Россию восстановился за счёт третьих стран, которые экспортируют товары из Европейского союза.

Аналитики Allianz подсчитали, что из-за конфликта на Украине в Европе произошёл подъём и без того высокой инфляции ещё на + 5 пунктов.

"Европейские корпорации извлекли выгоду из влияния ценообразования, сохранив устойчивую прибыльность. Но покупательная способность домохозяйств упала: счета за электроэнергию и продукты питания выросли на 673 евро и 1 316 евро соответственно, несмотря на существенную государственную поддержку (в среднем 4% ВВП), которая еще больше растянула европейские государственные финансы, — сообщается в отчёте.