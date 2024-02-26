Владимир Путин подписал закон, о возможности установлении самозапрета на выдачу кредитов и займов

Путин: с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Граждане РФ смогут внести в свою кредитную историю самозапрет на выдачу кредитов и займов. Такой закон подписал Владимир Путин и он начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно этому закону, запрет будет относиться только к потребительскому кредиту и займам, исключив отдельные его виды. И подавать на его введение или снятие граждане РФ смогут неограниченное количество, бесплатно.

Для введения или снятия самозапрета, граждане должны подать заявление в любом МФЦ или через портал госуслуги. После данные касательно самозапрета будут видны в кредитной истории граждан. В случае, если вы захотите взять потребительский кредит или займ, банку или микрофинансовой организации потребуется сделать запрос в БИК. В случае наличия у вас запрета, они будут вынуждены отказать вам в выдаче денег.

До вступления закона в силу такой запрет граждане могут установить только через банк, написав заявление в офисе. Что сопровождается сложностями: не все банки предоставляют такую опцию, а те банки, где такая возможность есть, устанавливают свои условия и ограничения.