Теперь "Мир" под санкциями: США ввели ограничения в отношении платежной системы

Под санкции США попали несколько российских банков и платежная система "Мир".
В Министерстве финансов Штатов проинформировали, что ограничения направлены на банки "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк".
В персональный список вошли Борис Грызлов и Ахмед Дудаев. Кроме того, санкции США направлены и на девелоперскую группу "ПИК" и производителя автомобилей бренда Aurus.
Добавим, что ЕС огласила 13-й пакет антироссийских санкций.
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