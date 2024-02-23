Теперь "Мир" под санкциями: США ввели ограничения в отношении платежной системы

США ввели санкции еще против нескольких российских банков и платежной системы "Мир"

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Под санкции США попали несколько российских банков и платежная система "Мир".

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Министерстве финансов Штатов проинформировали, что ограничения направлены на банки "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк".

В персональный список вошли Борис Грызлов и Ахмед Дудаев. Кроме того, санкции США направлены и на девелоперскую группу "ПИК" и производителя автомобилей бренда Aurus.

Добавим, что ЕС огласила 13-й пакет антироссийских санкций.