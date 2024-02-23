Евросоюз опубликовал 13-й список антироссийских санкций

13-й пакет санкций против России ввел Евросоюз

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз опубликовал 13-й пакет антироссийских санкций. В список включили 194 юридических и физических лица. В настоящее время в ограничительный перечень входят более двух тысяч лиц.

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"Новый пакет санкций ЕС направлен на "ограничение доступа" РФ к компонентам для БПЛА", — заявили в Совете ЕС.

27 организаций попали под санкции из-за предполагаемой Евросоюзом поддержки Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Стоит отметить, что также в новый пакет антироссийских санкций включили индийские, казахские, китайские и сербские организации и компании из Шри-Ланки, Таиланда и Турции, рассказали на сайте РИА Новости.





















