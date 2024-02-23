Санкционный список против предприятий Челябинска расширили власти Великобритании

Великобритания обновила список санкций против предприятий Челябинска

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкционный список Великобритании, который опубликован на сайте правительства, против предприятий и бизнесменов Челябинска увеличился. На этот раз под запрет попал Челябинский кузнечно-прессовый завод и Игорь Зюзин, председатель совета директоров «Мечела».

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Немного ранее в пакет санкций Великобритании внесли губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Челябинский металлургический комбинат, Государственный ракетный центр имени Макеева и одного из самых богатых бизнесменов Челябинской области, вице-спикера регионального Законодательного собрания Константина Струкова.