Санкционный список против предприятий Челябинска расширили власти Великобритании

Санкционный список Великобритании, который опубликован на сайте правительства, против предприятий и бизнесменов Челябинска увеличился. На этот раз под запрет попал Челябинский кузнечно-прессовый завод и Игорь Зюзин, председатель совета директоров «Мечела».
Немного ранее в пакет санкций Великобритании внесли губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Челябинский металлургический комбинат, Государственный ракетный центр имени Макеева и одного из самых богатых бизнесменов Челябинской области, вице-спикера регионального Законодательного собрания Константина Струкова.
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