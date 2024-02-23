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Санкционный список против предприятий Челябинска расширили власти Великобритании

Великобритания обновила список санкций против предприятий Челябинска

0:37
Экономика

Санкционный список Великобритании, который опубликован на сайте правительства, против предприятий и бизнесменов Челябинска увеличился. На этот раз под запрет попал Челябинский кузнечно-прессовый завод и Игорь Зюзин, председатель совета директоров «Мечела».

Великобритания обновила список санкций против предприятий Челябинска
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Немного ранее в пакет санкций Великобритании внесли губернатора  Челябинской области Алексея Текслера, Челябинский металлургический комбинат, Государственный ракетный центр имени Макеева и одного из самых богатых бизнесменов Челябинской области, вице-спикера регионального Законодательного собрания Константина Струкова.

 

 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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