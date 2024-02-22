Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило российскому Альфа-банку международный рейтинг

Альфа-банк получил международный кредитный рейтинг в Китае

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Одно из крупнейших рейтинговых агентств Китая China Lianhe присвоило российскому Альфа-банку международный рейтинг на уровне AA- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении кредитной организации.

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Заявка на кредитный рейтинг подана в рамках программы развития бизнеса в КНР, что является сейчас для Альфа-банка стратегическим направлением, отмечается в сообщении. В этом же контексте Альфа-банк сообщил о подаче заявки в Патентное ведомство Китая на регистрацию нового товарного знака — китайскую версию своего логотипа.

Ранее осенью 2023 года ЦБ РФ одобрил заявку Альфа-банка на открытие двух филиалов в Пекине и Шанхае.

China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. — одно из крупнейших кредитно-рейтинговых агентств в Китае, основанное в 2000 году и широко узнаваемое среди инвесторов. Агентство предоставляет независимые услуги по присвоению кредитных рейтингов эмитентам Китая и других стран, ориентируясь на международный опыт и особенности национальной деловой среды.