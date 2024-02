Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило российскому Альфа-банку международный рейтинг

Одно из крупнейших рейтинговых агентств Китая China Lianhe присвоило российскому Альфа-банку международный рейтинг на уровне AA- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении кредитной организации.

Фото: Wikimedia Commons by N509FZ is licensed under Copyright Law of the People's Republic of China