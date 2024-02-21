Финансового омбудсмена: новый закон о кредитах — полный провал

Финансовый омбудсмен Павел Медведев высказал критику в адрес нового закона о кредитах и займах, принятого Госдумой 20 февраля.
Он отметил главные недостатки закона, включая проблему с передачей информации о самозапрете клиента в кредитные организации и невозможность отмены выдачи нотариальной доверенности. Об этом сообщает Радио 1.
Медведев указал на техническую нереализуемость закона и предупредил о потенциальных негативных последствиях для граждан, особенно в контексте возможной подделки и отмены их доверенностей.
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