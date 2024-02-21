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Bloomberg рассказал о соперничестве двух кланов Ротшильдов

Bloomberg: раскрыта тайная борьба за власть двух кланов Ротшильдов

2:05
Экономика

Швейцарский и французский филиалы банка Ротшильдов долгие годы соперничают за более крупную долю прибыльного мирового рынка управления активами. Хотя логичным ходом было бы объединение, гордость мешает потомкам этой знаменитой финансовой династии, говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Bloomberg.

Bloomberg: раскрыта тайная борьба за власть двух кланов Ротшильдов
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Семья Ротшильдов в XIX века стала одной из наиболее богатых и влиятельных династий. Однако в настоящее время её имя связано лишь с двумя банками — одним во Франции, другим в Швейцарии.

После долгих лет работы в различных областях бизнеса они столкнулись в борьбе за крупную часть прибыльной глобальной индустрии управления активами на сумму 250 триллионов долларов.

Парижская компания Rothschild & Co., управляющая активами более чем на 100 миллиардов долларов, является меньшей из двух компаний, но стремительно наращивает свои возможности, открывая офисы в тех же местах для богатых, что и её швейцарский конкурент. Впервые в истории компании прибыль от управления капиталом и активами превысила доходы от консультационного бизнеса.

К концу 2022 года парижская компания приблизилась к своему швейцарскому конкуренту. Объединённая компания могла бы управлять активами на сумму около 280 миллиардов долларов.

Однако потомки известных финансистов не желают сотрудничать. Идея была отклонена швейцарской стороной.

"С одной стороны, здесь играют роль деловые интересы, а с другой — личная гордость," — отметил адъюнкт-профессор бизнес-школы HEC в Париже Филипп Пеле-Кламур, специализирующийся на семейных компаниях. Он описал отношения в семье как период эгоизма, конфликтов и борьбы за власть.

Таким образом, по меньшей мере на данный момент, каждая сторона будет использовать свою фамилию в борьбе за богатство, говорится в материале Bloomberg. Как сказал в интервью 2010 года покойный Бенджамин де Ротшильд: "Непонятно, сколько стоит наш бизнес без имени".

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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