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Эти категории граждан смогут получать две пенсии в этом году: рассказываем, какие

Юрист Ручкина рассказала, кто сможет получать две пенсии в 2024 году

2:34
Экономика

В России граждане имеют возможность получать лишь одну пенсию, несмотря на то, что некоторые из них могут иметь право на разные виды пенсионного обеспечения. Декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина рассказала, что определенные категории льготников могут получать несколько выплат одновременно в соответствии с Федеральными законами "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и других организациях".

Юрист Ручкина рассказала, кто сможет получать две пенсии в 2024 году
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно Ручкиной, к этим категориям относятся инвалиды, получившие инвалидность в результате военной травмы, участники добровольных формирований, ставшие инвалидами в результате увечья или заболевания, связанных с исполнением контракта о пребывании в добровольном формировании, а также родители военнослужащих, погибших или получивших военную травму.

Кроме того, на две пенсии могут рассчитывать граждане, получившие знаки "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", участники Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших космонавтов.

Ручкина отметила также, что граждане, имеющие пенсионные накопления, могут получать дополнительные выплаты к основной пенсии, если сумма накоплений превышает 5% от размера всей пенсии. Накопительная пенсия назначается бессрочно и выплачивается ежемесячно после достижения определенного возраста и страхового стажа.

Дополнительные выплаты предусмотрены также для федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, космонавтов, работников летно-испытательного состава, медиков и педагогов. Все они получают пенсии за выслугу лет и имеют право на дополнительное назначение доли страховой пенсии по мере достижения пенсионного возраста и страхового стажа.

Согласно словам эксперта Марине Мельничук, с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Социальная пенсия по старости назначается лицам, не набравшим достаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов для страховой пенсии, а также инвалидам и лицам, потерявшим кормильца. Средний размер социальной пенсии составит 13 455 рублей, а пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится до 19 948 и 20 110 рублей соответственно, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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