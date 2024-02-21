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Прогноз по выводу денег с Qiwi-кошелька благоприятный, считают специалисты

Владельцы Qiwi-кошельков сообщают о блокировке сервиса после отзыва лицензии у Qiwi-банка

1:38
Экономика

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин в интервью Pravda. Ru посоветовал не паниковать раньше времени- держатели Qiwi-кошельков смогут вывести свои деньги.

Владельцы Qiwi-кошельков сообщают о блокировке сервиса после отзыва лицензии у Qiwi-банка
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

"Это, возможно, переходный период. Как я понимаю, там основные претензии по линии №115-ФЗ. Можно предположить, что регулятор, то есть временная администрация ЦБ должна в ближайшее время ввести свои механизмы контроля прохождения средств по тем моментам, по которым были претензии к КИВИ Банку. Это должно быть осуществлено в достаточно короткий срок, после чего проведение расчетов должно либо возобновиться, либо должны быть клиентам предложены какие-то альтернативные варианты решения вопросов", — считает эксперт.

Эксперт озвучивает и возможные сроки, когда клиенты проблемного на данный момент сервиса смогут вывести свои финансовые средства.

"Здесь всё зависит, на мой взгляд, от расторопности сотрудников временной администрации. Учитывая то, что первые замечания к деятельности КИВИ Банка были в июле прошлого года по линии регулятора, наверное, ЦБ уже какие-то алгоритмы решения вопросов должен был подготовить. Поэтому хочется надеяться, что до конца февраля, наверное, новый механизм должен заработать", — предполагает Павел Неумывакин.

Эксперт уверен в благополучном решении проблем с платёжной системой.

"Зависших денег у них быть не должно. Это всё ликвидные активы. Раз так, то, соответственно, у временной администрации не должно быть проблем с тем, чтобы рассчитываться с клиентами банка", — прогнозирует финансист.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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