Не покупайте на короткий промежуток времени: россиянам рассказали важный момент инвестиций в золото

В периоды экономической нестабильности золото становится ценным активом для защиты от инфляции и колебаний на финансовых рынках. Однако, как отмечает кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова, для того чтобы получить выгоду от инвестиций в золото, необходимо иметь длительную перспективу владения этим активом — не менее трех лет.
Цены на золото изменяются, но на более коротких временных отрезках колебания не так существенны. Например, цена золота год назад составляла около 1850 долларов за тройскую унцию, а сейчас она около 2050 долларов, что означает прирост примерно на 10%. Такая же динамика наблюдается и у других форм золотых инвестиций, таких как слитки, инвестиционные монеты, фьючерсы и другие, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Это означает, что для ощутимой прибыли инвесторам рекомендуется рассматривать период владения золотом не менее трех-пяти лет, особенно учитывая возможные периоды значительного снижения цен на данный металл, которые могут заметно продлить инвестиционный горизонт.
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