Не покупайте на короткий промежуток времени: россиянам рассказали важный момент инвестиций в золото

Экономист Ольга Тарасова назвала покупку золота долгосрочной инвестицией

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В периоды экономической нестабильности золото становится ценным активом для защиты от инфляции и колебаний на финансовых рынках. Однако, как отмечает кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова, для того чтобы получить выгоду от инвестиций в золото, необходимо иметь длительную перспективу владения этим активом — не менее трех лет.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Цены на золото изменяются, но на более коротких временных отрезках колебания не так существенны. Например, цена золота год назад составляла около 1850 долларов за тройскую унцию, а сейчас она около 2050 долларов, что означает прирост примерно на 10%. Такая же динамика наблюдается и у других форм золотых инвестиций, таких как слитки, инвестиционные монеты, фьючерсы и другие, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Это означает, что для ощутимой прибыли инвесторам рекомендуется рассматривать период владения золотом не менее трех-пяти лет, особенно учитывая возможные периоды значительного снижения цен на данный металл, которые могут заметно продлить инвестиционный горизонт.