Журналист Василий Головнин рассмотрел текущее состояние экономики Китая, которая столкнулась с серьезными проблемами.
Основные признаки "японской болезни" — вялость внутреннего спроса и дефляционные тенденции — становятся все более явными. Падение индекса потребительских цен на 0,8% в январе по сравнению с прошлым годом уже четвертый месяц подряд говорит о заметном снижении покупательной способности населения.
В частности, наблюдается удешевление автомобилей, смартфонов, мебели и других товаров, что отражает ослабление спроса на товары длительного пользования. Такая ситуация вызвана слабой деловой конъюнктурой и проблемами в строительной сфере, обостренными эпохой коронавируса, сообщает rosbalt.ru.
Подобное состояние экономики Китая напоминает ситуацию в Японии начала 1990-х годов, когда страна впала в период экономической вялости из-за краха финансового пузыря. Однако, важным отличием является то, что Китай не располагает такой же финансовой базой, как Япония. Это сказывается на том, что в текущих условиях, подобные тенденции могут иметь более серьезные последствия для экономики страны.
На фоне нестабильности на рынках акций в Китае, глава Комитета по контролю за ценными бумагами был отправлен в отставку, что свидетельствует о серьезности ситуации.
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