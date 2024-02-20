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Разваливается на глазах: названы свидетельства возможного падения экономики Китая

Журналист Василий Головкин предрек нестабильность экономики Китая

1:24
Экономика

Журналист Василий Головнин рассмотрел текущее состояние экономики Китая, которая столкнулась с серьезными проблемами.

Журналист Василий Головкин предрек нестабильность экономики Китая
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Основные признаки "японской болезни" — вялость внутреннего спроса и дефляционные тенденции — становятся все более явными. Падение индекса потребительских цен на 0,8% в январе по сравнению с прошлым годом уже четвертый месяц подряд говорит о заметном снижении покупательной способности населения.

В частности, наблюдается удешевление автомобилей, смартфонов, мебели и других товаров, что отражает ослабление спроса на товары длительного пользования. Такая ситуация вызвана слабой деловой конъюнктурой и проблемами в строительной сфере, обостренными эпохой коронавируса, сообщает rosbalt.ru.

Подобное состояние экономики Китая напоминает ситуацию в Японии начала 1990-х годов, когда страна впала в период экономической вялости из-за краха финансового пузыря. Однако, важным отличием является то, что Китай не располагает такой же финансовой базой, как Япония. Это сказывается на том, что в текущих условиях, подобные тенденции могут иметь более серьезные последствия для экономики страны.

На фоне нестабильности на рынках акций в Китае, глава Комитета по контролю за ценными бумагами был отправлен в отставку, что свидетельствует о серьезности ситуации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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