Банки ОАЭ ограничили трансграничные платежи и открытие личных и корпоративных счетов россиян

Банки Арабских Эмиратов ужесточают комплаенс-политику в отношении клиентов из России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ужесточили политику соблюдения требований в отношении российских клиентов, ограничив трансграничные платежи и открытие личных и корпоративных счетов, сообщили два источника в банковском секторе ОАЭ и представитель консалтинговой фирмы из Дубая, обслуживающей россиян.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они рассказали, что большинство банков ОАЭ не принимают денежные переводы из России и не осуществляют платежи в обратном направлении, что делает невозможным доступ к платежам для многих компаний. Как отметил один из источников, проблема в основном связана с ростом числа российских банков, подпадающих под санкции США и ЕС.

Вашингтон продолжает политику экономического давления на правительства тех стран, которые сохранили партнерские отношения с Москвой.