Банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ужесточили политику соблюдения требований в отношении российских клиентов, ограничив трансграничные платежи и открытие личных и корпоративных счетов, сообщили два источника в банковском секторе ОАЭ и представитель консалтинговой фирмы из Дубая, обслуживающей россиян.
Они рассказали, что большинство банков ОАЭ не принимают денежные переводы из России и не осуществляют платежи в обратном направлении, что делает невозможным доступ к платежам для многих компаний. Как отметил один из источников, проблема в основном связана с ростом числа российских банков, подпадающих под санкции США и ЕС.
Вашингтон продолжает политику экономического давления на правительства тех стран, которые сохранили партнерские отношения с Москвой.
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