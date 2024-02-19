Иностранные инвестиции в финскую экономику упали до уровня 2019 года

Портал Verkkouutiset проинформировал, что в 2023 году в Суоми пришло 247 новых иностранных предприятий, что существенно меньше, чем в предыдущие пару лет (300 новых организаций в 2022 году и 330 — в 2021-м).
Среди лидеров по инвестициям — Швеция, Норвегия и Британия. Из тройки лидеров вышли Соединённые Штаты. Эксперты утверждают, что ситуация в Финляндии просто демонстрирует "международную тенденцию".
"Общее количество инвестиций в новые проекты в 2023 году снизилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб во всех европейских странах", — констатировал директор агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо.
Однако с января текущего года фиксируется резкий рост количества грузовых перевозок между Россией и Финляндией по Балтийскому морю.
Ранее о падении торгово-экономических связей между государствами сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. Он заявил о снижении товарооборота с 12 млрд до 2 млрд евро.
"Если ещё недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнёров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — отметил дипломат.
Он добавил, что Хельсинки пытаются "затушёвывать" связь проблем в экономике страны с разрывом отношений с Россией, а объясняют это общей ситуацией в Европе и мире.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.