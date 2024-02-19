Иностранные инвестиции в финскую экономику упали до уровня 2019 года

В Финляндии признали падение объемов зарубежных инвестиций до уровня 2019 года

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Портал Verkkouutiset проинформировал, что в 2023 году в Суоми пришло 247 новых иностранных предприятий, что существенно меньше, чем в предыдущие пару лет (300 новых организаций в 2022 году и 330 — в 2021-м).

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Среди лидеров по инвестициям — Швеция, Норвегия и Британия. Из тройки лидеров вышли Соединённые Штаты. Эксперты утверждают, что ситуация в Финляндии просто демонстрирует "международную тенденцию".

"Общее количество инвестиций в новые проекты в 2023 году снизилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб во всех европейских странах", — констатировал директор агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо.

Однако с января текущего года фиксируется резкий рост количества грузовых перевозок между Россией и Финляндией по Балтийскому морю.

Ранее о падении торгово-экономических связей между государствами сообщил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. Он заявил о снижении товарооборота с 12 млрд до 2 млрд евро.

"Если ещё недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнёров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — отметил дипломат.

Он добавил, что Хельсинки пытаются "затушёвывать" связь проблем в экономике страны с разрывом отношений с Россией, а объясняют это общей ситуацией в Европе и мире.