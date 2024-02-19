Новая волна национализации продолжается

Государство национализирует Ивановский станкостроительный завод

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ивановский завод тяжёлого машиностроения национализируют.

ИЗТС был основан в 1950-ые годы и являлся флагманом тяжёлой промышленности Ивановской области. В 1990-ые годы завод был приватизирован.

Генеральная прокуратура в феврале 2024 года обратилась в суд с требованием отменить решение о приватизации завода и передать пакет акций предприятия во владение государства. Генеральная прокуратура ссылается на тот факт, что приватизация ИЗТС как элемента оборонно-промышленного комплекса РФ не могла быть произведена без постановления Правительства РФ. Такого постановления не было, а сам механизм приватизации был непрозрачным.

Это уже второй случай национализации крупного промышленного объекта за две недели. Ранее сообщалось о национализации Челябинского электромеханического завода (ЧЭМК).

Национализация объектов тяжёлой промышленности имеет важное значение в деле укрепления обороноспособности страны в условиях экономического и геополитического противостояния с Западом.