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ОАЭ негласно поддерживают режим санкций в отношении России

Банки ОАЭ блокируют финансовые операции россиян

1:07
Экономика

Бизнесмены, ведущие коммерческие дела с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов столкнулись с проблемами в сфере банковского обслуживания. Банки ОАЭ не принимают переводы в Россию и не принимают перечислений из российских банков, не открывают счета для резидентов из России и фактически заблокировали уже имеющиеся счета, связанные с российскими коммерческими структурами, в том числе банками и предприятиями. Правительство РФ в курсе сложившейся ситуации, но не считает действия банков ОАЭ недружественным шагом. 

Банки ОАЭ блокируют финансовые операции россиян
Фото: afk.kz

Ограничения для российских коммерческих операций связаны с риском вторичных санкций, под которые банки Эмиратов подпасть не желают. Вторичные санкции вводятся США и Евросоюзом в отношении коммерческих структур третьих стран за активное экономическое взаимодействие с Россией.

Туристов из России и лиц, не ведущих коммерческую деятельность, эти ограничения пока не затронули. Тем не менее прибывающим в страну туристам из России рекомендуется использовать для расчётов наличные деньги и не использовать банковские карты или средства бесконтактной оплаты.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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